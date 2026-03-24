Grande Fratello Vip bacio nella notte per Lucia Ilardo | la regia cambia inquadratura

A distanza di una settimana dall’inizio del reality show è scattato il primo vero bacio tra due concorrenti: bacio che nessuno si aspettava! A distanza di una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip, nella notte è scattato il primo vero bacio all’interno della casa. Protagonisti Lucia Ilardo e Renato Biancardi. E chi se lo aspettava? Dopo il bacio scambiato durante uno sketch di recitazione in giardino tra Antonella Elia e Dario Cassini, per l’esattezza i due gieffini si sono esibiti in una scena epica del film “Harry ti presento Sally”, è scattato il primo vero bacio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti (inaspettatamente) Lucia Ilardo e Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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