Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, Adriana ha avuto un confronto con Selvaggia mentre Antonella Elia ha ottenuto l’immunità. La conduttrice, dal centro studio, ha illustrato alcuni dettagli della serata, senza entrare in analisi o commenti. La puntata è iniziata alle 22:02 e alle 22:04 sono stati trasmessi i primi momenti della diretta.

20 marzo – 22:02. Ilary Blasi è al centro studio e elenca i punti forti della serata. 20 marzo – 22:04. Parte ufficialmente la seconda puntata del GFVIP. Dopo i saluti di rito al pubblico e alle opinioniste Cesara e Selvaggia, la Blasi specifica che “ sono passati solamente due giorni, ma percepiti trenta ” e si collega con i “ vips “, divisi in salone tra gold e economy. La conduttrice punge subito Alessandra Mussolini, di verde vestita “come la speranza di non parlare con Selvaggia Lucarelli? “. “ Macché, me la sono anche dimenticata durante la settimana “, le fa sapere la concorrente. 20 marzo – 22:10. Clip sui primi giorni di gioco. In economy, Francesca Manzini e Antonella Elia hanno avuto delle difficoltà a dormire perché Giovanni Calvario russa troppo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta seconda puntata: Adriana discute con Selvaggia, Antonella Elia guadagna l’immunità

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