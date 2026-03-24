Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa il 24 marzo, viene mostrata una breve anteprima con immagini degli ultimi giorni trascorsi nella casa. La conduttrice e le due opinioniste sono già in postazione quando la puntata inizia ufficialmente. Durante l'episodio, viene annunciato l’eliminato della settimana, Dario Cassini, e vengono presentate le prime immagini di questa fase del reality.

24 marzo – 21:59. Breve anteprima con le immagini degli ultimi giorni nella casa. Poi Ilary Blasi e le due opinioniste, già in postazione, per il via ufficiale alla terza puntata. 24 marzo – 22:01. Pubblicità. 24 marzo – 22:03. La Blasi rientra in studio e ricorda che c’è un televoto aperto che stabilirà il primo eliminato del GF VIP. Si collega poi con la casa per salutare tutti, soprattutto i nominati, e chiude subito il televoto. 24 marzo – 22:05. Il ‘pillole gate’. senza immagini!. Primo tema della serata: il ‘pillole gate’. Dario ha accusato Antonella di avergli nascoste le pillole per la pressione ma parrebbe essere stato lo stesso comico a nasconderle appositamente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta terza puntata: eliminato Dario Cassini

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