grande fratello vip 2026 diretta terza puntata

Martedì 24 marzo 2026 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata viene trasmessa in diretta e rappresenta il terzo appuntamento di questa edizione del reality. Nessuna informazione sui contenuti specifici o sui concorrenti coinvolti.

Anticipazioni terza puntata di martedì 24 marzo 2026. Terzo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra i concorrenti esplodono le prime tensioni, le antipatie diventano palpabili, i contrasti sono all’ordine del giorno e la casa si divide. Al centro della puntata il pillole gate con Dario Cassini accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Quale sarà la verità? Un’altra pillola è il motivo del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della casa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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