Nelle ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, si è verificato un acceso scontro tra due concorrenti, uno dei quali è noto per aver avuto un ruolo pubblico in passato. La lite ha coinvolto anche un’altra vip, con parole dure e tensione palpabile tra i presenti. La discussione ha attirato l’attenzione di altri partecipanti e ha fatto discutere tra i telespettatori.

Grande Fratello VIP, scontro tra Mussolini e Adriana Volpe: ecco cos’è accaduto nella Casa nelle ultime ore. Grande Fratello VIP, sono iniziati i primi scontri tra le concorrenti. Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno iniziato a discutere nella Casa davanti agli altri concorrenti. Leggi anche Mondo della musica in lutto: si è spento Gino Paoli Alessandra Mussolini ha affermato: “Se uno vi prende a parolacce di prima mattina siete contenti? Questa qui si è scagliata contro di me appena sveglia. lo sono anche uscita subito per non disturbarti, cara signorina tummistufi”. Adriana ha replicato: “Siccome andiamo a dormire tanto tardi. Puoi eventualmente pensare di posticipare la cosa a un altro orario? Ti ho anche dato un’altra possibilità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello, scontro tra due VIP: volano stracci. Cos’è accaduto

Articoli correlati

Grande Fratello, subito scintille tra Antonella Elia e Adriana Volpe: volano stracci!Non è bastata nemmeno una puntata per accendere il clima dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Leggi anche: Grande Fratello VIP, primo scontro tra due concorrenti

Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Il confronto tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli Video; Grande Fratello VIP: Seconda puntata | Venerdì 20 marzo Video; Grande Fratello VIP: Il rapporto complicato tra Adriana e Antonella: lo scontro tra le due VIP Video; Grande Fratello VIP: Raimondo e Selvaggia: una rivalità a distanza Video.

Scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip dopo la proposta di una sveglia vibranteUna proposta per limitare i risvegli collettivi nel loft del Grande Fratello Vip sfocia in un battibecco verbale tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, con accuse e fraintendimenti che infiammano l ... notizie.it

Lite in cucina al Grande Fratello Vip tra Marco Berry e Nicolò BriganteScoppia la tensione in casa: Marco Berry attacca Nicolò Brigante e poi prova a spiegarsi, ma il pubblico giudica ... notizie.it

“Nessuno se lo aspettava”. Grande Fratello Vip e Ilary Blasi, la decisione di Mediaset è ufficiale - facebook.com facebook