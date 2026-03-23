Grande Fratello VIP primo scontro tra due concorrenti
Grande Fratello VIP, scontro in casa tra due concorrenti. Ecco cos’è accaduto nelle ultime ore. Le luci della Casa più spiata d’Italia si sono accese da pochissimo, eppure l’atmosfera è già tutt’altro che distesa. Nel loft di Grande Fratello VIP è bastata una manciata di ore per trasformare la curiosità iniziale in tensione palpabile: il primo vero scontro è servito. Tutto è iniziato da una situazione apparentemente banale — la gestione degli spazi comuni. Una cucina condivisa, qualche piatto lasciato nel lavello e un commento di troppo: la miccia perfetta. Da lì, il confronto tra due concorrenti è degenerato rapidamente, passando da frecciatine sottili a accuse dirette. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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