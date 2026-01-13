Graduatorie docenti in Alto Adige | aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento Scadenza 2 febbraio

Sono aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie docenti in Alto Adige, con scadenza fissata al 2 febbraio. La circolare n. 26967 del 12 gennaio 2026, emessa dal Direttore Provinciale, ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze relative alle supplenze nelle scuole italiane della provincia. Si consiglia di consultare le modalità di presentazione e i requisiti richiesti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.