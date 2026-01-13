Graduatorie docenti in Alto Adige | aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento Scadenza 2 febbraio
Sono aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie docenti in Alto Adige, con scadenza fissata al 2 febbraio. La circolare n. 26967 del 12 gennaio 2026, emessa dal Direttore Provinciale, ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze relative alle supplenze nelle scuole italiane della provincia. Si consiglia di consultare le modalità di presentazione e i requisiti richiesti.
Con la circolare n. 26967 del 12 gennaio 2026, il Direttore Provinciale per le scuole italiane in Alto Adige ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie per le supplenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
