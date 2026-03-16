Docente dichiarato soprannumerario | come e quando deve presentare domanda di trasferimento
Quando un docente viene dichiarato soprannumerario a causa di una riduzione dell’organico, deve presentare domanda di trasferimento seguendo le procedure stabilite. Questa situazione si verifica in presenza di un esubero individuato attraverso la graduatoria interna di istituto. La richiesta deve essere inoltrata entro i termini previsti, in modo da consentire le operazioni di trasferimento secondo le norme vigenti.
In seguito a contrazione nell’organico di un’istituzione scolastica, vengono individuati i docenti in esubero in base alla graduatoria interna di istituto. Il docente dichiarato soprannumerario viene invitato dal Dirigente scolastico a presentare domanda di trasferimento, per la quale l’interessato può effettuare scelte differenti e prendere, quindi, decisioni diverse. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Mobilità, il docente immesso in ruolo nel 2023/24 può presentare domanda di trasferimento?Per presentare domanda di trasferimento non bisogna avere vincoli temporali nella scuola di titolarità.
Docente in anno di prova deve presentare domanda per le GPS? Pillole di Question TimeNel question time del lunedì 16 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Docente dichiarato
Discussioni sull' argomento Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Mobilità scuola 2026/2027: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti.
Perdenti posto docenti: come avviene l’individuazioneOgni anno, con la conclusione della fase delle iscrizioni scolastiche, le istituzioni scolastiche iniziano una serie di operazioni amministrative fondamentali per programmare il successivo anno scolas ... tecnicadellascuola.it
Chiuse le iscrizioni degli studenti si contano le classi: come si individuano i docenti sovrannumerariIn seguito ad una riduzione numerica degli studenti iscritti in un’istituzione scolastica autonoma, si registra come conseguenza una diminuzione nel numero delle classi presenti, con conseguente contr ... orizzontescuola.it
Buongiorno, volevo fare una domanda.... la carta docente è utilizzabile per l'abbonamento Trenitalia Io sapevo sì, ma ho chiesto in biglietteria e mi han detto di no... strano... grazie - facebook.com facebook