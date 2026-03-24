Governo ora è crisi | Meloni chiede a Santanché di dimettersi

Il governo si trova in una fase di crisi dopo che alcuni membri hanno deciso di rimettere i loro incarichi. La presidente del Consiglio ha espresso apprezzamento per le dimissioni di due componenti e ha invitato un'altra ministro a fare altrettanto, sperando che segua lo stesso esempio. La notizia arriva attraverso una nota ufficiale di Palazzo Chigi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha apprezzato la decisione di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi di rimettere i loro incarichi, ringraziandoli per il lavoro svolto, e "auspica che lo stesso spirito possa guidare anche Daniela Santanchè", lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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