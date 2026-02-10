Governo | Bonelli ' Santanchè di nuovo indagata Meloni ora chiederà dimissioni?'

Il governo si prepara a una nuova polemica. Daniela Santanchè, ministra del Turismo, è di nuovo sotto indagine per bancarotta, questa volta oltre al caso Ki Group. Rimane da capire se Meloni chiederà le sue dimissioni o se la situazione si complicherà ulteriormente. La vicenda tiene banco tra le fila della maggioranza, mentre l’opposizione chiede risposte chiare.

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Un'altra indagine per bancarotta a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè, dopo quella già nota sul caso Ki Group. Ora anche il fallimento di Bioera. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell'ennesima conferma di un governo che convive stabilmente con indagini e procedimenti giudiziari e che, nonostante questo, continua a dare lezioni di legalità al Paese". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. "Il governo guidato da Giorgia Meloni è ormai un governo di condannati e plurindagati, che predica legalità mentre tollera situazioni politicamente e moralmente incompatibili con l'esercizio di funzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il governo italiano ha espresso disappunto per la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, avvenuta in Svizzera.

Il commento di Bonelli evidenzia come le dichiarazioni di Giorgia Meloni possano non riflettere pienamente la situazione sociale ed economica dell'Italia.

