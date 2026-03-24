Delmastro si è dimesso la svolta dopo la bufera sui rapporti col clan Senese

Il sottosegretario alla Giustizia del governo, appartenente a Fratelli d’Italia, ha rassegnato le dimissioni. La decisione segue le polemiche legate ai rapporti con un clan del senese. La notizia è stata comunicata poco dopo il fallimento della riforma della giustizia proposta dall’esecutivo, con il 53,7% dei voti contrari.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia, si è dimesso. La notizia arriva all’indomani della bocciatura della riforma della giustizia promossa dal governo Meloni, respinta con il 53,7% dei voti. Alla base della riflessione ci sarebbe il caso che lo coinvolge, legato alla sua partecipazione in una srl che gestisce un ristorante intestato a Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni per intestazione fittizia di beni nell’ambito di attività riconducibili al clan del boss Michele Senese, e attualmente detenuto nel carcere di Viterbo. L’accelerazione anche in vista del question time di Nordio domani. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Bufera su Delmastro, le opposizioni: "Fatti inquietanti, la commissione antimafia indaghi sui rapporti con Caroccia-Senese"Roma, 18 marzo 2026 – Una vicenda dai contorni ancora poco chiari coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Leggi anche: Delmastro verso le dimissioni dopo la bufera per la Bisteccheria legata al clan Senese

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Delmastro si è dimesso la svolta dopo...

Temi più discussi: All'estero non capiscono perché Delmastro non si sia ancora dimesso; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina; Meloni difende Delmastro: doveva stare più attento ma non si deve dimettere; Caso Delmastro, Meloni: Il sottosegretario è stato leggero. L'opposizione: Si dimetta.

Terremoto nel governo: Delmastro e Bartolozzi si sono dimessiRoma, 24 mar. (Adnkronos) - La nostra strategia è una e unica: investire sulle nostre persone. Con Del Fante, in ogni occasione, ringraziamo i nostri colleghi: se oggi siamo arrivati a questo è anche ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Delmastro si dimette: Ho combattuto la criminalità, non ho fatto niente di scorrettoSi è dimesso il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove si è dimesso. «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia - dice in una nota -. Ho sempre combatt ... gazzettadiparma.it

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarebbe in procinto di dare le dimissioni, travolto dalle polemiche sulla società legata a familiari di un condannato per reati mafiosi. - facebook.com facebook

Caso Delmastro-Chiorino, minoranza Piemonte diserta cerimonia vittime mafia. In Consiglio regionale no al rinvio della lettura dei nomi dopo l'informativa #ANSA x.com