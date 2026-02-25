Bill Gates “si è assunto la responsabilità per le sue azioni” in relazione ai legami con Jeffrey Epstein nel corso di una riunione con lo staff della sua Fondazione. “Bill ha parlato in modo onesto, affrontando molte questioni nello specifico”, ha reso noto la Gates Foundation in una nota. Secondo il Wall Street Journal, l’ex ad di Microsoft si è scusato con lo staff, ammettendo di aver avuto una relazione con due donne russe di cui Epstein è venuto a conoscenza in seguito e, in riferimento al finanziere pedofilo, ha dichiarato: “Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito”. Secondo il Wsj, Gates ha ammesso anche che è stato un “errore enorme passare del tempo con Epstein”, ma ha insistito sul fatto di “non aver mai trascorso del tempo con le vittime, le donne che lo circondavano”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bill Gates ammette relazione con due donne ma “Non ho fatto nulla di illecito”

