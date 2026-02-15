Ortofrutta italiana in crisi | prezzi agricoli crollati rincari al dettaglio superano il 300% Filiera sotto pressione

La produzione di ortofrutta italiana subisce un forte calo a causa dei prezzi agricoli troppo bassi, che hanno fatto abbandonare molte aziende agricole. Nel frattempo, i supermercati continuano ad aumentare i prezzi al dettaglio, arrivando a raddoppiare o triplicare il costo rispetto ai valori di partenza. Questo divario tra quanto guadagnano i produttori e quanto pagano i consumatori si riflette anche sulle scaffalature dei supermercati: i campi sono meno coltivati, ma i negozi sono ancora pieni di frutta e verdura. A causa di questa situazione, molti agricoltori sono costretti a lasciare i campi vuoti,

Campi Svuotati, Scaffali Pieni: La Crisi dell'Ortofrutta Italiana e il Divario tra Produttori e Consumatori. La filiera ortofrutticola italiana è stretta nella morsa di una crisi profonda, con un divario sempre più ampio tra i prezzi pagati agli agricoltori e quelli sostenuti dai consumatori. Dalle coltivazioni di carciofi ai campi di grano duro, passando per l'olio extravergine e le clementine, l'agroalimentare nazionale è sotto pressione, mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole e la capacità di garantire un'offerta alimentare di qualità. Il Crollo delle Quotazioni Agricole e l'Aumento dei Prezzi al Dettaglio. Crisi ortofrutta, quanto aumentano i prezzi dai campi agli scaffali: tutti i rincari La crisi nel settore ortofrutticolo ha fatto salire i prezzi dai campi ai supermercati, colpendo tutte le tipologie di prodotti. Olio d'oliva tunisino: concorrenza sleale minaccia la filiera italiana, tra perdite e allarme prezzi. Import +40%. L'arrivo di grandi quantità di olio tunisino a basso prezzo sta colpendo duramente i produttori italiani. Argomenti discussi: Confagricoltura, l'ortofrutta italiana punta sull'export; Ortofrutta italiana: leadership sotto pressione tra primati e fragilità strutturali; È di 18,9 miliardi di euro il valore dell'ortofrutta italiana nel 2025; Il 6 e 7 marzo i trattori tornano a Roma contro la crisi e l'accordo UE-Mercosur. Crisi ortofrutta, quanto aumentano i prezzi dai campi agli scaffali: tutti i rincari L'agroalimentare italiano è in crisi: mentre i prezzi nei supermercati restano elevati, le quotazioni riconosciute agli agricoltori crollano. Cia: ortofrutta italiana in 'transizione violenta', ecco priorità Roma, 4 feb. (askanews) – Il settore ortofrutticolo italiano è entrato in una fase di transizione violenta. Tra crisi climatiche, tensioni geopolitiche e squilibri commerciali, le nostre imprese non ... Donne, terra e futuro: innovazione e leadership nell'ortofrutta italiana. Il ruolo delle imprenditrici agricole tra sostenibilità, tecnologia e inclusione nelle filiere ortofrutticole italiane. La mela continua a essere uno dei simboli dell'ortofrutta italiana: dalle aree alpine del Trentino-Alto Adige fino alla Campania dell'Annurca.