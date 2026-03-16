Materie prime rincari solo per petrolio e gas

A quindici giorni dall’inizio del conflitto in Iran, i mercati delle materie prime, tra cui petrolio e gas, mantengono una stabilità generale. Non si sono verificati aumenti improvvisi o impennate dei prezzi che si osservano di frequente in momenti di tensione geopolitica. La situazione dei mercati rimane relativamente stabile, senza variazioni significative nei costi delle materie prime principali.

Per le famiglie venete la Cgia stima un aumento delle bollette di 751 milioni su base annua, 134 milioni a Venezia. Ma la situazione è diversa rispetto a quanto accadde dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina L’analisi delle quotazioni effettuata dalla Cgia evidenzia infatti un quadro “sorprendentemente” stabile. Molte delle principali commodities hanno addirittura registrato lievi riduzioni di prezzo: il nickel è sceso del 2,2%, il rame del 2,3, lo zinco del 2,7, il piombo del 2,9 e lo stagno del 7,8. Si tratta di segnali che indicano come le catene di approvvigionamento globali e i mercati internazionali stiano reagendo con una certa resilienza all’incertezza del contesto internazionale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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MATERIE PRIME: FORTI RINCARI SOLO PER PETROLIO E GAS | 14/03/2026

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La buona notizia è che la tenuta generale delle materie prime è piuttosto solida. Niente a che vedere con quanto accaduto dopo l’invasione dell’Ucraina. Tiene il nickel, restano bassi zinco e stagno, si difendono il rame e - facebook.com facebook

Anche per le materie prime la strada per uscire dalle dipendenze è l’ #economiacircolare. Così come per l’ #energia è necessario uscire da era #fossile e puntare su #rinnovabili ed #efficienza. W il #GreenDeal specie in tempi di #guerra x.com