golf scheffler torna in gara per il the american express field importante in california

Il PGA Tour torna in California per il The American Express, uno dei tornei più consolidati del circuito statunitense. Le gare si svolgono sui campi del Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club e Nicklaus Tournament Course, offrendo un campo di livello elevato. Tra i protagonisti, Scheffler riprende il suo percorso competitivo, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su questa tradizionale tappa del calendario golfistico.

Nuova settimana, nuovo torneo sul PGA Tour. Il circuito statunitense si sposta in California, più precisamente al Pete Dye Stadium Course, al La Quinta Country Club e al Nicklaus Tournament Course per il The American Express, uno degli eventi più longevi di sempre. Quest’anno, a competere per i 9,2 milioni di dollari di montepremi e per i 500 punti FedEx Cup del secondo appuntamento dell’anno ci sarà, forse, il miglior field di sempre ad aver mai calcato i 3 campi. A partire da Scottie Scheffler, naturalmente. Il n.1 al mondo si presenta in quello che doveva essere il suo debutto anche nel 2025 se non si fosse infortunato alla mano durante le vacanze natalizie. 🔗 Leggi su Oasport.it

