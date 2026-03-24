SCI ALPINO. Con la coppetta di superG in bacheca si inizia a pensare al futuro. Dopo 4 anni con Agazzi, cambia il tecnico: fra le ipotesi il dt azzurro Rulfi. C’è un momento centrale nella stagione di Sofia Goggia. Sull’Olympia delle Tofane, nel giorno della discesa olimpica, l’infortunio di Lindsey Vonn cambia il corso degli eventi. D’accordo, il bronzo le è valso comunque la storia (tre metalli di fila nella stessa specialità). Ma senza l’estenuante attesa in partenza e nelle condizioni di luce che ha fatto variare lo slittamento di 30’ abbondanti, con ogni probabilità il titolo sarebbe stato suo. Con virata e una serie di benefici a cascata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Goggia guarda già avanti. In arrivo novità nello staff

Articoli correlati

Juventus, si cerca un portiere: un nome in arrivo nello staff di SpallettiLa Juventus muove i passi verso una stabilità strutturale che sostenga progetti a medio termine, con una visione chiara di continuità tecnica e...

Canottaggio, elezioni federali entro tre mesi: ci saranno novità nello staff tecnico nel mezzo del quadriennio olimpico?Dopo la prematura scomparsa del presidente Davide Tizzano, il canottaggio italiano si prepara al 2026 guardando anche a cosa accadrà a livello...

Tutti gli aggiornamenti su Goggia guarda

Goggia guarda già avanti. In arrivo novità nello staffCon la coppetta di superG in bacheca si inizia a pensare al futuro. Dopo 4 anni con Agazzi, cambia il tecnico: fra le ipotesi il dt azzurro Rulfi. ecodibergamo.it

Goggia: La vittoria in SuperG una liberazione, è stata una stagione stressanteSofia Goggia ha vinto in SuperG in Norvegia per il suo 29° successo in Coppa del mondo di sci. Le sue parole in un'intervista rilasciata. ilnapolista.it