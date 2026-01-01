Il canottaggio italiano si appresta a un importante aggiornamento istituzionale con le elezioni federali previste entro tre mesi, nel quadro del quadriennio olimpico. Dopo la scomparsa del presidente Davide Tizzano, il vicepresidente vicario Fabrizio Quaglino assume la gestione ordinaria della federazione, in attesa delle nuove nomine. Questo periodo potrà influenzare lo staff tecnico e le strategie future, nel rispetto delle normative statutarie e delle esigenze sportive nazionali.

Dopo la prematura scomparsa del presidente Davide Tizzano, il canottaggio italiano si prepara al 2026 guardando anche a cosa accadrà a livello federale: in base all’articolo 41 dello Statuto, in attesa delle elezioni, che si svolgeranno entro 3 mesi, il vicepresidente vicario Fabrizio Quaglino ne assume l’ordinaria amministrazione. Tizzano era stato eletto poco più di dodici mesi fa, nel novembre 2024, battendo a Pisa Giuseppe Abbagnale, e con la sua presidenza erano cambiati anche i vertici tecnici della Nazionale azzurra, ora guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici. Nelle elezioni del 2024 erano stati appena 12 i voti che avevano separato i due candidati: Tizzano ne aveva ottenuti 140, pari al 52,04%, mentre Abbagnale, sconfitto dopo 12 anni di presidenza (3 mandati) si era fermato a quota 128, pari al 47,58%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, elezioni federali entro tre mesi: ci saranno novità nello staff tecnico nel mezzo del quadriennio olimpico?

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il tecnico a Tgcom24: "Per la loro casa ci vorranno tre mesi di lavori"

Leggi anche: Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Canottaggio in lutto: è morto il presidente federale Davide Tizzano; Tizzano: Fic, entro tre mesi le elezioni per il nuovo presidente; Davide Tizzano, folla ai funerali. La Federazione Canottaggio guidata da Fabrizio Quaglino; Presidenza Fic, il mondo del remo si stringe a Tizzano.

Canottaggio, elezioni federali entro tre mesi: ci saranno novità nello staff tecnico nel mezzo del quadriennio olimpico? - Dopo la prematura scomparsa del presidente Davide Tizzano, il canottaggio italiano si prepara al 2026 guardando anche a cosa accadrà a livello federale: ... oasport.it