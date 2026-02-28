Juventus si cerca un portiere | un nome in arrivo nello staff di Spalletti

La Juventus sta cercando un nuovo portiere e nelle ultime ore si parla di un possibile inserimento nello staff di Spalletti. La società ha avviato le operazioni per rafforzare la rosa e garantire una copertura adeguata tra i pali. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti, ma si conferma l’interesse a rinnovare la squadra con obiettivi a medio termine.

La Juventus muove i passi verso una stabilità strutturale che sostenga progetti a medio termine, con una visione chiara di continuità tecnica e allineamento con il lavoro di Luciano Spalletti. Il percorso è orientato a una gestione coesa, capace di valorizzare le risorse interne e di rispondere alle esigenze del gruppo di lavoro. All’arrivo a Torino, l’allenatore ha preferito un team snello e affidabile: Marco Domenichini mantiene la funzione di vice, Francesco Sinatti resta il preparatore atletico di riferimento e collaboratori come Giovanni Martusciello completano l’organico. Per compiere il salto di qualità, il mercato prevede l’ingresso di nuove professionalità in ruoli chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Juventus, si cerca un portiere: un nome in arrivo nello staff di Spalletti Leggi anche: Juventus, problema portiere? Pronto un nuovo ingresso nello staff di Spalletti. Di chi si tratta e quale potrebbe essere la novità assoluta Juve, portieri in difficoltà? Spalletti pronto a intervenire anche sullo staff. Spunta un nomeCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Contenuti e approfondimenti su Juventus. Temi più discussi: La Juve crede nell’impresa Galatasaray. Spalletti, rimonta in 3 mosse; Juve, in estate caccia a un nuovo numero uno: c'è Vicario in pole, tutti i nomi; La Juve cerca la rimonta col Galatasaray. Si fa coraggio pensando ai 4 precedenti; Serie C, girone B: la Juventus Next Gen a Campobasso cerca la rivincita della gara di andata. La Juventus cerca un portiere. Ranieri ammette: Basta panchine. Le top news delle 13Tra i vari problemi che attanagliano la Juventus di Luciano Spalletti c'è anche quello del portiere, con Michele Di Gregorio protagonista. tuttomercatoweb.com Pronostici Juventus-Galatasaray: marcatore e tiri in portaJuventus-Galatasaray, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, le opzioni in chiave player building. ilveggente.it Sono passate diverse ore, ma ci sembra doveroso sottolineare il comportamento di questo calciatore prima, durante e dopo la partita contro la Juventus. In conferenza stampa pre-partita ha rivelato che in passato è stato in trattativa con la Juventus. Un club ch - facebook.com facebook Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Roma-Juventus Le scelte di Gasperini e le strategie di Spalletti in vista dell'importante scontro diretto dell'Olimpico asroma.com/it/notizie/749… #ASRomaPodcast x.com