gli trovano droga nei calzini scoperto market casalingo

Il nervosismo manifestato da due uomini, all’interno di un locale pubblico sottoposto a un normale accertamento, ha permesso ai carabinieri del nucleo radiomobile di mettere a segno un’ operazione antidroga che ha portato al sequestro di hashish, cocaina, marijuana, denaro contante, bilancini di precisione. E’ accaduto l’altra sera a Guastalla. I militari dell’Arma hanno effettuato un controllo di routine in un esercizio pubblico. Non è sfuggito un certo nervosismo manifestato da due uomini, che erano vicini tra loro. Si è poi scoperto il motivo di quell’atteggiamento. Uno di loro, un operaio di 44 anni abitante a Guastalla, era in possesso di 10 grammi di hashish, un grammo di cocaina, nascosti nei calzini, e un piccolo bilancino elettronico di precisione, con la droga nascosta nei calzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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