operaio arrestato con la droga nei calzini

Guastalla (Reggio Emilia), 23 marzo 2026 – Un controllo in un locale pubblico di Guastalla ha permesso ieri sera ai carabinieri di rinvenire una discreta quantità di droga in possesso di un uomo di 44 anni, operaio abitante in zona, dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati inizialmente 10 grammi di hashish, un grammo di cocaina, nascosti nei calzini, e un piccolo bilancino elettronico di precisione. Poi la perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 53 grammi di cocaina, 9 grammi di hashish, 48 grammi di marijuana, due ulteriori bilancini elettronici di precisione e denaro contante per 700 euro, ritenuto provento di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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