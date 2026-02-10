Corsi a catalogo 2026 salgono a dieci le proposte del liceo artistico di Porta Romana

Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ha annunciato i corsi per il 2026. Ora sono dieci le proposte disponibili, con alcune novità rispetto all’anno passato. Sono stati inseriti nuovi docenti e gli orari sono stati distribuiti in modo diverso per adattarsi alle esigenze degli studenti. La scuola punta a offrire più possibilità e varietà per chi vuole approfondire l’arte e la creatività.

Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, sede di Firenze, dopo il successo dello scorso anno propone i corsi a catalogo 2026 con nuove proposte, nuovi docenti e distribuiti seguendo un calendario con orari diversi. Il Liceo Artistico di Porta Romana ha una lunga storia, ed è riconosciuto come un luogo dove l'arte si pratica a livello teorico e pratico. Questa iniziativa si rivolge a chi ama l'arte e desidera iniziare a conoscere e far parte di questo mondo affascinante o chi vuole approfondire delle specifiche tematiche. Si tratta di dieci corsi brevi, ognuno di cinque lezioni di 3 ore per 15 ore complessive diretti da insegnanti del liceo e professionisti di comprovata alta qualità, con alle spalle una lunga esperienza nel settore specifico, e precisamente sono: Design dell'immagine - Il Linguaggio dei colori attraverso l'acquerello - Incisione & stampa - Legatoria Artistica - Gli strumenti della pittura corso di pittura ad olio - Serigrafia dall'idea alla stampa - Autocad 3D livello base - Disegno dal vero - Laboratorio Mosaico - Illustrazione per l'Infanzia Il corso si rivolge a te, che tu sia un principiante o un esperto; avrai l'opportunità, attraverso una serie di esercizi guidati dall'insegnante di imparareperfezionare questo linguaggio dell'arte, indagando sulla sua tecnica, la teoria dei colori e l'uso creativo dell'acqua e dei pigmenti.

Il Liceo Artistico di Porta Romana a Firenze rappresenta un'eccellenza nel panorama formativo artistico locale.

