Gli squali delle Bahamas positivi alla cocaina | un nuovo studio rivela nel loro sangue anche caffeina e antidolorifici

Uno studio condotto alle Bahamas ha rilevato che alcuni squali contengono nel sangue sostanze come cocaina, caffeina e antidolorifici. Questi composti sono presenti a causa delle attività umane e degli scarichi che finiscono nell’oceano, influenzando la fauna marina. I risultati mostrano come l’inquinamento chimico si rifletta anche negli organismi marini, senza che siano coinvolti processi naturali o comportamenti spontanei degli animali.

Alle Bahamas alcuni squali risultano positivi a caffeina, farmaci e perfino cocaina: sostanze che arrivano dagli scarichi e dalle attività umane, segno di un inquinamento invisibile, ma ormai diffuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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