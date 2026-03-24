Gli squali che popolano le acque cristalline delle Bahamas hanno nel sangue tracce di cocaina, caffeina e altri contaminanti di origine umana. La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Environmental Pollution, rappresenta il primo studio di questo tipo condotto nell’arcipelago caraibico e solleva preoccupazioni urgenti sulla salute degli ecosistemi marini considerati incontaminati. I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue prelevati da 85 squali nelle acque circostanti l’isola di Eleuthera, appartenenti a cinque specie diverse. I risultati hanno rivelato che quasi un terzo degli esemplari esaminati presentava sostanze chimiche nel sistema circolatorio, tra cui caffeina, farmaci antinfiammatori come diclofenac e paracetamolo e, in un caso, cocaina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gli squali delle Bahamas? Dipendenti da cocaina e caffeina (ed è solo colpa dell’uomo)

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