Due ex dipendenti di Julio Iglesias hanno presentato una denuncia alla Procura Nazionale spagnola, accusandolo di violenze sessuali e tratta di esseri umani. Le accuse riguardano presunti comportamenti avvenuti nelle case alle Bahamas. La vicenda sta attirando attenzione e sollevando interrogativi sulla gestione della reputazione del cantante.

Due giovani donne che hanno lavorato per Julio Iglesias hanno presentato una denuncia formale alla Procura Nazionale spagnola, accusando il celebre cantante di tratta di esseri umani e violenze sessuali. I fatti contestati risalirebbero al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021 e si sarebbero verificati nelle residenze dell’artista a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, e a Lyford Cay, alle Bahamas. La vicenda, stando a quanto riporta l’ ANSA, è emersa grazie a un’inchiesta giornalistica condotta da elDiario.es e Univision Noticias, che ha raccolto le testimonianze delle due ex dipendenti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Julio Iglesias, due ex dipendenti lo accusano: “Violenze sessuali nelle case alle Bahamas”

