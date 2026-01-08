Pronto soccorso in tilt ma per gli infermieri non è solo colpa dell' influenza | ecco quanta gente c' è in attesa

L’aumento dei casi di influenza ha portato a un intenso affollamento nei pronto soccorso, con tempi di attesa più lunghi per i pazienti. Questa situazione, che coinvolge sia strutture ospedaliere cittadine che di provincia, evidenzia come il sovraffollamento non sia dovuto solo all’influenza stessa, ma anche a fattori legati alla gestione delle emergenze sanitarie. Un fenomeno che richiede attenzione e analisi approfondite.

L'esplosione dei casi di influenza ha messo in crisi gli ospedali, in città e provincia. Gli accessi sono cresciuti, così come è cresciuta l'attesa dei pazienti prima della visita. A mezzogiorno l'indice medio di sovraffollamento in 12 strutture, compresi i pronto soccorso pediatrici era del 210%. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Tensione al Pronto soccorso. Individuo dopo lunga attesa inveisce contro gli infermieri Leggi anche: Influenza, pronto soccorso pieno: 7 ore di attesa per i codici non gravi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gli infermieri al pronto soccorso del San Raffaele: Costretti a chiedere pannoloni da altri reparti; Se basta un’influenza a mandare in crisi i pronto soccorso italiani; Jesi, si stanca di aspettare in pronto soccorso e aggredisce con la stampella l’infermiere. Poi ne combina un'altra; Boom di casi di influenza e pronto soccorso siciliani in tilt, la Uil: Ecco il vero problema. Aggressioni in Pronto soccorso: quando il rischio diventa parte del lavoro infermieristico - Dati, norme e responsabilità mostrano perché la tutela non può essere solo organizzativa. quotidianosanita.it

Accordo sulle indennità giornaliere di pronto soccorso: più soldi per gli infermieri piemontesi - L'aumento accolto con favore dal Nursind e dalle altre sigle sindacali che lo hanno sottoscritto: "Un risultato che valorizza i colleghi impegnati in contesti tanto delicati quanto complessi" ... targatocn.it

«Pronto soccorso baresi in tilt per l’infuenza? Siamo costretti a occuparci di tutto, medici di famiglia e privati ci aiutino» - Sivo (direttore sanitario del Policlinico): «Il modello di assistenza di 50 anni fa non funziona più, l'ospedale non può essere l'unica risposta ai bisogni dei cittadini» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Telesveva. . L’influenza in Puglia intasa i pronto soccorso. Al Policlinico di Bari 250 pazienti al giorno. A Taranto fino a 2 ore attesa per codice rosso #puglia #attualità #influenza #ospedali - facebook.com facebook

Al pronto soccorso con l’influenza, nuovo appello dei medici: «State a casa se i sintomi sono lievi» x.com

