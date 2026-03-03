La cura di pelle e capelli non si limita ai cosmetici | un approccio completo passa anche dall’interno grazie agli integratori

Sempre più persone cercano di migliorare la salute della pelle e dei capelli anche attraverso integratori specifici, oltre all'uso di cosmetici. Molti studi e prodotti sul mercato sono dedicati a fornire nutrienti essenziali e supportare il benessere estetico dall’interno. La tendenza si sta diffondendo tra coloro che vogliono ottenere risultati più duraturi e visibili.

La cura di pelle e capelli non si limita ai cosmetici: un approccio completo passa anche dall’interno. La giusta integrazione alimentare può sostenere la salute dei capelli, rinforzarli e favorire la luminosità della pelle, contribuendo a contrastare secchezza, fragilità e perdita di tono. Scegliere integratori mirati significa puntare su nutrienti essenziali che il corpo spesso non assume a sufficienza con l’alimentazione quotidiana, creando una base ottimale per una bellezza duratura. Tra i più efficaci troviamo biotina, vitamina E e C, zinco e selenio. La biotina è nota per rafforzare i capelli fragili e favorirne la crescita, mentre le vitamine antiossidanti proteggono la pelle dai danni dei radicali liberi e migliorano l’elasticità. 🔗 Leggi su Amica.it

