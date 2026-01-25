Francesco Salvi | ' C’è da spostare una macchina' l’ho inventata grazie a un vicino Alla tv di adesso dico tanti no

Francesco Salvi, 72 anni, è un artista eclettico conosciuto come comico, cantautore, attore, scrittore, pittore e architetto. La sua carriera si distingue per la capacità di sorprendere e divertire, mantenendo uno stile sobrio e autentico. Con un passato ricco di esperienze diverse, Salvi si presenta come un talento poliedrico, sempre pronto a esprimersi con originalità e spontaneità, senza mai rinunciare alla sua passione per far ridere.

Comico, ma anche cantautore. E poi attore, ma pure scrittore, pittore e architetto. Francesco Salvi- geniale, imprevedibile e scatenato - ha 72 anni e, alle spalle, una carriera da artista eclettico («Ma a me piace soprattutto far ridere») capace di stupire sempre. Cresciuto al “Derby” di Milano, esploso a “Drive In” e poi consacratosi con il “MegaSalviShow” (la cui sigla iniziale era il brano “C’è da spostare una macchina, è un diesel!”), ha partecipato quattro volte a Sanremo e poi ha lavorato per il cinema e per molte fiction. Attualmente lontano dalla tv («Di questi tempi bisogna dire tanti no»), ora ha appena pubblicato un libro, ha un film in uscita e, a marzo, debutterà a teatro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Francesco Salvi - C'è Da Spostare Una Macchina (Call Me Zebra Edit)

