A Siena nasce il comitato ‘Siena Riforma’ formato da oltre 100 avvocati. L’obiettivo è sostenere il sì nel referendum del 22 e 23 marzo. La nomina di questa squadra di professionisti arriva in vista di una consultazione che promette di dividere l’opinione pubblica. Gli avvocati si sono uniti con l’intenzione di fare chiarezza e convincere gli elettori sulla loro posizione. Ora si attende il voto che potrebbe cambiare alcune regole della città.

Siena, 4 febbraio 2026 – Si è costituito a Siena il comitato ‘ SIena Riforma ’ che sostiene, con la massima convinzione, le ragioni del SI in previsione della imminente scadenza referendaria del 22 e 23 marzo 2026. Fanno parte del comitato SIena Riforma numerosissimi avvocati del foro di Siena che svolgono la professione forense prevalentemente in ambito penale e che, pur provenendo da appartenenze politiche eo ideali diverse, proprio per la diretta conoscenza del processo, hanno convintamente aderito al comitato per il SI. Lo scopo del comitato è quello in primo luogo di informare i cittadini sul merito della riforma costituzionale sottoposta al voto, sgomberando il campo dalla politicizzazione del tema e da una disinformazione che sta pericolosamente avvelenando un appuntamento elettorale della massima importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena, gli avvocati costituiscono il Comitato ‘SIena Riforma’ in vista del referendum. Ecco gli oltre 100 nomi di chi ha aderito

Approfondimenti su Siena Riforma

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si trasforma in un campo di battaglia tra chi si oppone alla riforma e chi invece la sostiene.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Siena Riforma

Argomenti discussi: AIGA, Consiglio Direttivo Nazionale il 6 e 7 febbraio a Siena.

Referendum giustizia, firmano oltre 100 avvocati: nasce SÌena RiformaSiena entra nel dibattito sul referendum costituzionale di marzo con una voce che arriva dalle aule di giustizia. Oltre cento avvocati del Foro senese – in prevalenza impegnati nel settore penale – ha ... radiosienatv.it

Referendum giustizia, costituito il Comitato degli avvocati senesi per il NOSono già oltre venti gli avvocati senesi che hanno deciso di costituire e aderire al Comitato per il NO al referendum che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi. Gli italiani verranno chiamati a votare ... radiosienatv.it

“Basta slogan sulla giustizia”: a Siena si muovono gli avvocati e oltre cento firmano per il Sì. Ecco chi sono - facebook.com facebook