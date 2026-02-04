Siena gli avvocati costituiscono il Comitato ‘SIena Riforma’ in vista del referendum Ecco gli oltre 100 nomi di chi ha aderito
A Siena nasce il comitato ‘Siena Riforma’ formato da oltre 100 avvocati. L’obiettivo è sostenere il sì nel referendum del 22 e 23 marzo. La nomina di questa squadra di professionisti arriva in vista di una consultazione che promette di dividere l’opinione pubblica. Gli avvocati si sono uniti con l’intenzione di fare chiarezza e convincere gli elettori sulla loro posizione. Ora si attende il voto che potrebbe cambiare alcune regole della città.
Siena, 4 febbraio 2026 – Si è costituito a Siena il comitato ‘ SIena Riforma ’ che sostiene, con la massima convinzione, le ragioni del SI in previsione della imminente scadenza referendaria del 22 e 23 marzo 2026. Fanno parte del comitato SIena Riforma numerosissimi avvocati del foro di Siena che svolgono la professione forense prevalentemente in ambito penale e che, pur provenendo da appartenenze politiche eo ideali diverse, proprio per la diretta conoscenza del processo, hanno convintamente aderito al comitato per il SI. Lo scopo del comitato è quello in primo luogo di informare i cittadini sul merito della riforma costituzionale sottoposta al voto, sgomberando il campo dalla politicizzazione del tema e da una disinformazione che sta pericolosamente avvelenando un appuntamento elettorale della massima importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Siena Riforma
Il comitato SìSepara spiega la riforma della giustizia in vista del referendum
Separazione delle carriere. Scintille sul referendum. Anm: "No alla riforma". Gli avvocati: "Votate sì"
La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si trasforma in un campo di battaglia tra chi si oppone alla riforma e chi invece la sostiene.
Ultime notizie su Siena Riforma
Argomenti discussi: AIGA, Consiglio Direttivo Nazionale il 6 e 7 febbraio a Siena.
Referendum giustizia, firmano oltre 100 avvocati: nasce SÌena RiformaSiena entra nel dibattito sul referendum costituzionale di marzo con una voce che arriva dalle aule di giustizia. Oltre cento avvocati del Foro senese – in prevalenza impegnati nel settore penale – ha ... radiosienatv.it
Referendum giustizia, costituito il Comitato degli avvocati senesi per il NOSono già oltre venti gli avvocati senesi che hanno deciso di costituire e aderire al Comitato per il NO al referendum che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi. Gli italiani verranno chiamati a votare ... radiosienatv.it
“Basta slogan sulla giustizia”: a Siena si muovono gli avvocati e oltre cento firmano per il Sì. Ecco chi sono - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.