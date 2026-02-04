I pendolari di Fisciano continuano a vivere giorni difficili alla stazione ferroviaria. La macchina obliteratrice, elemento essenziale per validare i biglietti, è rimasta fuori uso da mesi. Ogni giorno, chi prende il treno si trova a dover trovare soluzioni alternative o rischia di prendere multe. La situazione crea disagi e irritazione tra chi aspetta il treno per andare a lavoro o a scuola. La manutenzione sembra essere un problema ancora irrisolto.

Disagi quotidiani per i pendolari alla stazione ferroviaria di Fisciano, dove la macchinetta obliteratrice risulta fuori uso da diversi mesi. Una situazione che costringe chi viaggia con biglietto cartaceo a ricorrere a soluzioni improvvisate, con il rischio concreto di sanzioni. A segnalare il problema è una pendolare, che ha documentato il disservizio anche attraverso una fotografia, denunciando l’assenza di interventi risolutivi nonostante il tempo trascorso. Biglietti convalidati a penna e rischio multa. “Se non si è muniti di penna – racconta – si rischia di salire sul treno senza poter convalidare correttamente il biglietto e di incorrere in una multa”. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Fisciano, obliteratrice fuori uso da mesi alla stazione

Approfondimenti su Fisciano Stazione

La nuova stazione Colosseo della linea C della metropolitana di Roma si presenta con alcune criticità al suo debutto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fisciano Stazione

Fisciano, obliteratrice fuori uso da mesi alla stazioneDisagi quotidiani per i pendolari alla stazione ferroviaria di Fisciano, dove la macchinetta obliteratrice risulta fuori uso da diversi mesi. Una ... zon.it

Fisciano, macchinetta obliteratrice fuori uso da mesi alla stazione ferroviariaStampaAlla stazione ferroviaria di Fisciano se non sei munito di penna rischi di salire sul treno e prendere una multa. E’ quanto ha denunciato – anche con la documentazione di una foto – una pendol ... salernonotizie.it

Fisciano, macchinetta obliteratrice fuori uso da mesi alla stazione ferroviaria salernonotizie.it/2026/02/04/fis… x.com

Fisciano, macchinetta obliteratrice fuori uso da mesi alla stazione ferroviaria - facebook.com facebook