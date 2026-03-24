Bilancio estremamente positivo per le Giornate FAI di Primavera svoltesi nel territorio barghigiano. Sono arrivati in 1600 per partecipare al programma presentato dal Gruppo FAI Media Valle; un programma pensato per portare quest’anno alla scoperta dei tesori di arte e di fede del barghigiano, con alcuni tra i principali simboli: l’affascinante Pieve romanica di Loppia ed il Millenario Duomo di Barga, ma anche i tesori nascosti del conservatorio Santa Elisabetta, sempre a Barga; quest’ultima visita riservata però, vista l’esiguità degli spazi, ai soli soci del FAI. Il luogo più gettonato dai partecipanti alle visite guidate è stato il Duomo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli antichi scrigni ritrovati. Grazie al Fai

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