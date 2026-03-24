Gli antichi scrigni ritrovati Grazie al Fai
Bilancio estremamente positivo per le Giornate FAI di Primavera svoltesi nel territorio barghigiano. Sono arrivati in 1600 per partecipare al programma presentato dal Gruppo FAI Media Valle; un programma pensato per portare quest’anno alla scoperta dei tesori di arte e di fede del barghigiano, con alcuni tra i principali simboli: l’affascinante Pieve romanica di Loppia ed il Millenario Duomo di Barga, ma anche i tesori nascosti del conservatorio Santa Elisabetta, sempre a Barga; quest’ultima visita riservata però, vista l’esiguità degli spazi, ai soli soci del FAI. Il luogo più gettonato dai partecipanti alle visite guidate è stato il Duomo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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