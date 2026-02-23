I vigneti scrigni di biodiversità | a Orsogna l' agricoltura guarda al futuro FOTO

Il progetto di tutela della biodiversità nei vigneti di Orsogna nasce dalla volontà di promuovere pratiche agricole sostenibili. La causa è la crescente preoccupazione per la perdita di specie autoctone e il bisogno di preservare l’ambiente naturale. Gli agricoltori adottano tecniche innovative per rispettare la biodiversità, migliorando al contempo la qualità delle uve. La sperimentazione si concentra su metodi facilmente replicabili, portando nuova linfa all’agricoltura locale.

"Lo studio preliminare - spiega Zulli - ha ottenuto già importanti risultati in termini di conoscenza dell'ecosistema vigneto, con particolare attenzione alla fauna presente e alle comunità ornitologiche. L'indagine ha poi evidenziato peculiarità significative direttamente correlate alla conduzione biologica e biodinamica da noi adottata da oltre vent'anni, caratterizzata dall'esclusione completa di diserbanti, insetticidi e fungicidi sintetici, l'incremento della fertilità del suolo attraverso letame e sovesci con conservazione del cotico erboso, e dalla creazione di un ecosistema complesso favorevole alla biodiversità animale e vegetale". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

