Travaglio sul Nove | Trump misura la democrazia in barili di petrolio Venezuela e Iran gli interessano solo per quello

L'analisi di Travaglio sul Nove sottolinea come l'ex presidente Trump valuti la democrazia in base alle riserve di petrolio, considerando Venezuela e Iran principalmente per le risorse energetiche. Questo approccio evidenzia una prospettiva strategica e pragmatica, più che ideologica, sui rapporti internazionali. La riflessione invita a riflettere sulle vere motivazioni che guidano le politiche estere e sulle priorità che influenzano le decisioni di leadership globali.

Trump misura la democrazia in barili di petrolio. Il Venezuela e l’Iran gli interessano per quello, non certo per la democrazia. Chi invoca un intervento armato in Iran è un beota”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi in onda ogni sabato sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha commentato le ultime gesta del presidente Usa in materia di politica estera. “Se noi andiamo a vedere i Paesi di cui parla, i Paesi di cui si interessa e andiamo a vedere la lista dei principali produttori ed estrattori di petrolio e di gas, scopriamo che le due liste coincidono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

