ornella senza fine tutti gli ospiti dello speciale di che tempo che fa dedicato a ornella vanoni

Domenica 18 gennaio, Che tempo che fa torna con un episodio dedicato a Ornella Vanoni, figura fondamentale della musica italiana. La puntata speciale, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, rende omaggio alla carriera e all’eredità artistica di Ornella, scomparsa il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni. Un’occasione per ricordare un’icona che ha segnato profondamente la scena musicale del nostro paese.

Domenica 18 gennaio Che tempo che fa torna dopo la pausa natalizia con una puntata davvero speciale. Il programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, in onda sul canale NOVE, dedica l’intera serata alla memoria di Ornella Vanoni, l’indimenticabile voce della musica italiana scomparsa il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni. L’evento si intitola “ Ornella senza fine “, un chiaro omaggio a uno dei brani più celebri e amati della cantante milanese. Per questa occasione, la trasmissione cambia programmazione e parte alle 20:30 con un vero e proprio prime time. Lo speciale riunisce sul palco alcuni dei più grandi artisti italiani pronti a celebrare la Vanoni attraverso le sue canzoni immortali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Senza Fine Docu-film Completo di Elisa Fuksas con Ornella Vanoni #inmemoriadiornellavanoni

Video Senza Fine Docu-film Completo di Elisa Fuksas con Ornella Vanoni #inmemoriadiornellavanoni

