Gino Paoli ha avuto due mogli e almeno due amanti, con quattro figli da tre diverse compagne. Tra le relazioni più note ci sono stati legami con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni. La sua vita sentimentale si intreccia con molteplici storie, senza che siano stati resi pubblici tutti i dettagli o le motivazioni che le hanno accompagnate.

Accanto a Gino Paoli, morto all'età di 91 anni, c'era Paola Penzo. "Il mio grande amore è lei", aveva dichiarato il cantautore genovese in un'intervista al Corriere della Sera. "Non so come non scappi, soprattutto ora. Se non ci fosse lei, non ci sarei già più". Dal loro legame, culminato nel matrimonio del 1991, sono arrivati tre figli: Nicolò, nato nel 1980, Tommaso nel 1992 e Francesco nel 2000. Ma prima di quella stabilità, la vita sentimentale del re del cantautorato italiano è stata tutt'altro che lineare. "Se amo una donna, è per tutta la vita: le ragioni per cui l’ho amata sussistono, la bellezza permane. Perché smettere solo perché non si va più a letto insieme?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli amori di Gino Paoli, dalla passione proibita con Stefania Sandrelli a Ornella Vanoni

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