Prof ucciso e dato alle fiamme morto l' anziano killer
È deceduto Angelo Gentile, l’anziano imputato nel procedimento per l’omicidio di Pietro Caprio, insegnante di educazione fisica ucciso e incendiato a Cellole il 4 novembre 2023. La sua morte segna un ulteriore sviluppo in un caso che ha suscitato grande attenzione.
E’ morto Angelo Gentile, l’anziano imputato del processo per l’omicidio di Pietro Caprio, insegnante di educazione fisica ucciso e dato alle fiamme a Cellole il 4 novembre 2023.Gentile si è spento alla clinica Padre Pio di Mondragone dove era ricoverato da mesi per un intervento al femore. L’uomo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
