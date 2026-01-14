Prof ucciso e dato alle fiamme morto l' anziano killer

Da casertanews.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto Angelo Gentile, l’anziano imputato nel procedimento per l’omicidio di Pietro Caprio, insegnante di educazione fisica ucciso e incendiato a Cellole il 4 novembre 2023. La sua morte segna un ulteriore sviluppo in un caso che ha suscitato grande attenzione.

E’ morto Angelo Gentile, l’anziano imputato del processo per l’omicidio di Pietro Caprio, insegnante di educazione fisica ucciso e dato alle fiamme a Cellole il 4 novembre 2023.Gentile si è spento alla clinica Padre Pio di Mondragone dove era ricoverato da mesi per un intervento al femore. L’uomo. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Prof ucciso e dato alle fiamme, incidente domestico per il 'killer': fratture e lesioni

Leggi anche: Trovato morto Claudio Neves Valente, il killer della Brown University: aveva ucciso anche il prof del Mit Loureiro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.