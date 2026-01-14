Prof ucciso e dato alle fiamme morto l' anziano killer

È deceduto Angelo Gentile, l’anziano imputato nel procedimento per l’omicidio di Pietro Caprio, insegnante di educazione fisica ucciso e incendiato a Cellole il 4 novembre 2023. La sua morte segna un ulteriore sviluppo in un caso che ha suscitato grande attenzione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.