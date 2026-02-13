Salvatore Alfio Privitera sarebbe stato ucciso a Catania e non a Carlentini

Catania, 13 febbraio 2026 – Salvatore Alfio Privitera, inizialmente considerato scomparso a Carlentini, sarebbe stato invece ucciso nel capoluogo etneo. La svolta arriva dall’indagine della squadra mobile, che ha ricostruito i movimenti dell’uomo nei giorni precedenti e ha trovato tracce di violenza proprio a Catania, smentendo le prime ipotesi di un episodio avvenuto in provincia.

Catania, Svolta nel Caso Privitera: L'Indagine Si Concentra sul Capoluogo Etneo. Catania, 13 febbraio 2026 – Un colpo di scena nel caso di Salvatore Alfio Privitera: l'uomo, scomparso nei giorni scorsi, sarebbe stato ucciso a Catania e non a Carlentini, come inizialmente ipotizzato. La svolta investigativa sposta l'attenzione sul capoluogo etneo e solleva interrogativi su possibili collegamenti con dinamiche criminali locali. Le indagini proseguono a ritmo serrato per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e identificare i responsabili. Dalle Ricerche a Carlentini alla Svolta Catanese.