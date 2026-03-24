Calenda su dimissioni Delmastro e Bartolozzi | Tardive ora è il turno di Urso e Santanchè – Il video

In piazza Montecitorio si sono verificati commenti pubblici in seguito alle dimissioni di un sottosegretario e del capo gabinetto di un Ministero. Le dichiarazioni sono arrivate da un esponente politico, che ha commentato la situazione definendola tardiva e ha indicato altri membri del governo come prossimi a dover rendere conto delle proprie scelte. La notizia è stata diffusa attraverso un video pubblicato dall’agenzia.

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 Il commento in piazza Monteciorio dopo le dimissioni del sottosegretario Delmastro e il capo gabinetto del Ministero della Giustizia Bartolozzi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Bonelli su dimissioni Delmastro a Bartolozzi: Ora è il turno di Santanchè – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 Il commento in piazza Monteciorio dopo le dimissioni del sottosegretario Delmastro e il capo gabinetto del... Cattaneo (Fi) su dimissioni Delmastro e Bartolozzi: Ne prendiamo atto – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 Il commento in piazza Monteciorio dopo le dimissioni del sottosegretario Delmastro e il capo gabinetto del... Calenda su dimissioni Delmastro e Bartolozzi: Tardive, ora è il turno di Urso e Santanchè Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calenda su dimissioni Delmastro e... Argomenti discussi: Del Mastro socio della figlia di un prestanome della camorra, Provenzano attacca: Come faceva a non sapere chi fosse?. Calenda su dimissioni Delmastro e Bartolozzi: Tardive, ora è il turno di Urso e Santanchè(Agenzia Vista) Il commento in piazza Monteciorio dopo le dimissioni del sottosegretario Delmastro e il capo gabinetto del Ministero della ... stream24.ilsole24ore.com Bartolozzi e Delmastro si dimettono, terremoto nel governo. Meloni: «Santanchè faccia la stessa scelta»Il 'no' vince il referendum costituzionale sulla giustizia, a sorpresa con ampio margine. Il 53,25% si schiera contro la riforma del governo Meloni, circa 15 milioni di ... leggo.it