L’universo Marvel ha deciso di rimettersi in moto con Wonder Man. Dopo quasi due decenni di film e serie, i produttori vogliono puntare su questa nuova figura per rilanciare la saga. La scelta arriva mentre il franchise affronta un momento di incertezza, cercando di riaccendere l’interesse del pubblico e di trovare nuove storie da raccontare. Le prime notizie indicano che Wonder Man potrebbe essere il punto di partenza di una nuova era per il Marvel Cinematic Universe.

Il Marvel Cinematic Universe, dopo diciotto anni di costante espansione e un’esplosione di contenuti che ha spinto il brand oltre ogni limite di immaginazione, si trova a un bivio. Non più un’entità in crescita, ma un universo che sembra smarrito, incerto su come ripartire. Il segnale più chiaro arriva non da un film di grande successo, né da un evento annunciato con un’effervescenza da festival, ma da una serie su Disney+ che, in un momento in cui tutti aspettano il ritorno di Robert Downey Jr. come Iron Man o il grande arrivo dei mutanti, ha scelto di fare un passo indietro. È *Wonder Man*, la serie che ha debuttato il 12 febbraio 2024, con un’ora e venti minuti di durata per ogni episodio, e che, senza clamore, ha già messo in discussione le logiche che hanno governato il MCU negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’MCU riparta da Wonder Man

