Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha concluso una missione istituzionale a New York articolata tra recuperi artistici, restituzioni di beni illeciti e celebrazioni storiche. Al centro della visita, il passaggio presso la sede di Sotheby’s per visionare l' Ecce Homo di Antonello da Messina, opera recentemente acquisita dalla Direzione generale Musei. Il dipinto, un pannello bifacciale che presenta sul retro un San Girolamo penitente, rientrerà in Italia nei prossimi giorni per essere integrato nel patrimonio statale. L'opera si distingue per il particolare valore devozionale, testimoniato da leggere abrasioni superficiali compatibili con la pratica del bacio dell'immagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giuli in missione a NY, torna in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina

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