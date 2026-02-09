Ecce Homo il ministro Giuli | Stato italiano ha acquistato l’opera di Antonello da Messina

Il Ministero della Cultura ha ufficialmente annunciato di aver acquistato l’

“Il Ministero della Cultura conferma l’acquisizione del quadro ‘Ecce Homo’ di Antonello da Messina, trapelata da indiscrezioni giornalistiche e confermata dalla casa d’aste Sotheby’s. È un’operazione di altissimo livello culturale: abbiamo atteso qualche giorno nel comunicarla per rispetto nei confronti delle autorità deputate a registrare il contratto di acquisto. L’opera rappresenta un unicum nel panorama artistico del Quattrocento italiano, punto fondamentale nella strategia di ampliamento e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, da mettere a disposizione dei cittadini italiani e dei visitatori provenienti da tutto mondo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sotheby’s ha ritirato all’asta il celebre dipinto ‘Ecce Homo’ di Antonello da Messina, uno dei più importanti artisti del Rinascimento.

La Fondazione Federico Zeri conferma che l’ecce Homo di Antonello da Messina, appena aggiudicato all’asta di Sotheby’s, ora appartiene allo Stato italiano.

L’Ecce Homo di Antonello da Messina comprato dallo Stato italiano: il quadro ritirato dall’asta Sotheby’sL’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato ritirato da Sotheby’s: lo Stato italiano avrebbe acquistato per 12 milioni il dipinto prima dell’asta ... fanpage.it

Un capolavoro del Rinascimento rientra finalmente in Italia: in quale museo sarà esposto l’Ecce Homo di Antonello da MessinaRitirato all’ultimo momento da un’asta internazionale, l’Ecce Homo di Antonello da Messina rientra nelle collezioni pubbliche italiane dopo decenni all’estero ... siviaggia.it

Secondo le indiscrezioni, l'opera doveva essere battuta all'asta con una stima di 10-15 milioni di dollari ma sarebbe stata comprata dallo Stato italiano prima che partissero i rilanci #AntonellodaMessina #EcceHomo x.com

L'Italia ha comprato per 14,9 milioni di dollari l'Ecce Homo di Antonello da Messina, che Sotheby's aveva offerto la scorsa settimana al migliore offerente. La conferma è arrivata dalla casa d'aste. Il piccolo dipinto, creato per la devozione privata e raffigurante u facebook