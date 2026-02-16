Terra dei Fuochi sequestrati dalla Polizia metropolitana tre veicoli e 11 aziende

La Polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato tre veicoli e smantellato undici aziende sospettate di inquinare la Terra dei Fuochi. La decisione deriva dalle indagini avviate dopo le recenti sentenze della CEDU e mira a fermare le attività illegali di smaltimento dei rifiuti. Durante le operazioni, gli agenti hanno trovato materiali pericolosi nascosti in depositi clandestini, che ora saranno analizzati per verificare eventuali responsabilità penali.

Prosegue l'attività di contrasto ai reati ambientali messa in campo dalla Polizia metropolitana di Napoli, coordinata dal Comandante Lucia Rea che, in attuazione degli indirizzi operativi a seguito della sentenza CEDU 'Terra dei Fuochi' impartiti in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Quattordici i sequestri e altrettante le persone denunciate tra Scampia, Secondigliano e le aree di confine con il vicino comune di Arzano. Le aziende sequestrate sono prevalentemente officine meccaniche, autocarrozzerie, autolavaggi, aziende che si occupano di recupero rottami ferrosi o lavorazione marmo.