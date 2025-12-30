Il Giudice Sportivo della Serie A ha ufficialmente comunicato la squalifica che impedirà a un giocatore della Juventus di partecipare alla partita contro il Lecce, in programma sabato all’Allianz Stadium. La decisione, comunicata dalla redazione di JuventusNews24, conferma l’assenza del calciatore coinvolto per motivi disciplinari. La partita si svolgerà regolarmente, con la squadra bianconera che dovrà affrontare la sfida senza uno dei suoi elementi chiave.

Juve Lecce: salterà il match di sabato all’Allianz Stadium, ufficiale la squalifica comminata dal Giudice Sportivo Serie A. La marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium si complica terribilmente per il Lecce. A pochi giorni dal match contro la Juventus, è arrivata la doccia fredda attesa, ma non per questo meno amara: il Giudice Sportivo ha usato la mano pesante nei confronti di Eusebio Di Francesco. L’allenatore dei salentini non potrà guidare i suoi ragazzi nella prestigiosa trasferta torinese. Il comunicato ufficiale diramato dalla Lega Serie A parla chiaro: per lui è scattata una squalifica di due giornate effettive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce: ufficiale la squalifica! Salterà il match di sabato all’Allianz Stadium, la decisione del Giudice Sportivo Serie A

Leggi anche: Giudice sportivo, adesso è anche ufficiale: Koopmeiners squalificato per Juve Roma in programma sabato allo Stadium. La decisione

Leggi anche: Convocati Juve per il Cagliari: la decisione di Spalletti su Gatti. In quattro assenti, ecco la lista ufficiale per il match dell’Allianz Stadium

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Juventus-Roma, perché Koopmeiners non gioca: l'olandese non è neanche in panchina; Serie A: le probabili formazioni della 17^ giornata; Serie A, chi manca alla 17ª giornata? Tutti gli indisponibili del weekend.

Juventus-Lecce: arbitra Collu - Il fischietto sardo Giuseppe Collu della sezione di Cagliari dirigerà la trasferta in casa bianconera, valevole per la 18° giornata di Serie A. calciolecce.it