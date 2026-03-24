Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Carmine Castellano, ex direttore del Giro d’Italia. È deceduto all’età di 89 anni, dopo aver ricoperto questa carica per dodici anni, dal 1993 al 2005. La notizia è stata comunicata dalle organizzazioni che gestiscono l’evento. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore.

Si è spento all’età di 89 anni Carmine Castellano, storico direttore del Giro d’Italia per ben 12 anni, dal 1993 al 2005. Con un post sui social, la notizia della scomparsa è stata data dagli organizzatori della Corsa Rosa. “Addio a uno dei grandi patron del Giro d’Italia. Ciao, Avvocato”. La vita di Castellano. Il ciclismo italiano è in lutto per uno delle persone più influenti di questo sport: dopo aver esercitato per circa 20 anni la professione di avvocato, Castellano (nato a Sorrento) conobbe nel 1974 lo storico patron del Giro, Vincenzo Torriani. Da quel momento ebbe inizio la sua collaborazione che inizialmente fu soltanto per le tappe nel Sud Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giro d’Italia in lutto: muore l’ex direttore Carmine Castellano

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