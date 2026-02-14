Muore ex vicesindaco | comunità in lutto

Concetta Paolo, ex vicesindaco di Cancello ed Arnone, è venuta a mancare a 64 anni a causa di una grave malattia. La notizia ha colpito profondamente i residenti, molti dei quali la ricordano per il suo impegno nelle attività sociali e per aver guidato numerosi progetti nel paese. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore della comunità, che si prepara a ricordarla con un momento di lutto.

Lutto nella comunità di Cancello ed Arnone per la dipartita dell'ex vicesindaco Concetta Paolo. Si è spenta all'età di 64 anni. Ha ricoperto il ruolo di vice con l'amministrazione guidata da Pasqualino Emerito. Alle spalle anche una candidatura alle elezioni regionali del 2015. Molti concittadini la ricordano come un punto di riferimento umano e professionale. I funerali saranno celebrati domani (15 febbraio) presso la Chiesa Maria SS Assunta in Cielo.