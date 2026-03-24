Un’area trasformata, di fatto, in una discarica a cielo aperto. È quanto segnalano alcuni residenti della località Montena, nella zona collinare di Giovi, a Salerno, dove negli ultimi mesi si sarebbe accumulata una notevole quantità di rifiuti di varia natura. La situazione, secondo quanto riferito dai cittadini, si presenta ormai come un problema persistente, con materiali abbandonati lungo l’area che deturpano il territorio e rappresentano un potenziale rischio anche dal punto di vista igienico-ambientale. La denuncia dei residenti. I residenti della zona parlano di una situazione diventata difficile da tollerare. Più volte, infatti, l’area sarebbe stata utilizzata come punto di scarico abusivo, senza che vi fossero interventi risolutivi nel tempo. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Giovi, rifiuti abbandonati a Montena: area trasformata in discarica

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