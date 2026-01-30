Un’area verde di 300 metri quadrati, un tempo ricoperta da piante autoctone e parte di un’area protetta, è stata trasformata in una discarica clandestina. Qualcuno ha scaricato rifiuti di ogni genere, lasciandoli in un luogo che dovrebbe essere tutelato. La scoperta ha suscitato sdegno tra i residenti, che chiedono interventi immediati per pulire e bonificare il terreno. La polizia ha già avviato le indagini per individuare chi ha compiuto questo gesto irresponsabile.

Trecento metri quadrati di terreno naturale, una volta coperti da vegetazione autoctona e parte di un’area protetta, sono stati trasformati in una discarica abusiva. Il sito, ubicato in una zona di rilevanza ecologica situata in un bacino montano del Nord Italia, è stato scoperto in seguito a segnalazioni di residenti e a un’ispezione condotta da un gruppo di volontari ambientalisti. I rifiuti, accatastati in modo disordinato e in gran parte non differenziati, includono rifiuti elettronici, rifiuti plastici, pezzi di arredi e materiali edili. Alcuni contenitori sono stati trovati aperti, con il contenuto sparpagliato nel terreno circostante, causando un’immediata contaminazione del suolo e del sottosuolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Area verde trasformata in discarica clandestina: l’eco di rifiuti in un territorio protetto

