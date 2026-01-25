Agraria al Valzani | borsa di studio di 5 mila euro al primo studente che diventerà enologo

SAN PIETRO VERNOTICO - Giovedì 22 gennaio, la sala Selvarossa di Cantina Due Palme a Cellino San Marco ha ospitato il 36esimo appuntamento annuale dei soci: un’assemblea che ha segnato la riconferma di Melissa Maci alla guida della Cooperativa e l’approvazione di un bilancio solido. Tuttavia, a.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti discussi: Angelo Maci – Cantine Due Palme: borsa di studio di 5 mila euro al 1° studente iscritto all’Istituto Valzani che diventerà Enologo.

Agraria al Valzani: borsa di studio di 5 mila euro al primo studente che diventerà enologoL’intero territorio salentino si prepara a raccogliere la sfida educativa: le iscrizioni al nuovo corso di studi del Valzani sono già aperte ... brindisireport.it

Sono in corso le attività di promozione del nuovo indirizzo di studi in Istruzione Tecnica Agraria – Viticoltura ed Enologia, attivo dal 2026/2027 presso la sede Valzani di San Pietro Vernotico. Un percorso autorizzato da Regione Puglia e USR Puglia, pensa - facebook.com facebook