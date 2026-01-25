Agraria al Valzani | borsa di studio di 5 mila euro al primo studente che diventerà enologo

Da brindisireport.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Giovedì 22 gennaio, la sala Selvarossa di Cantina Due Palme a Cellino San Marco ha ospitato il 36esimo appuntamento annuale dei soci: un’assemblea che ha segnato la riconferma di Melissa Maci alla guida della Cooperativa e l’approvazione di un bilancio solido. Tuttavia, a.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Università di Palermo, Sicilbanca ed Emmecci Spa: al via una borsa di studio triennale da 75 mila euroL’Università di Palermo, Sicilbanca ed Emmecci Spa annunciano l’avvio di una borsa di studio triennale del valore di 75 mila euro, dedicata a giovani talenti locali.

Leggi anche: Da 12 mila a 25 mila euro: cambia la borsa di studio dei futuri medici di famiglia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Angelo Maci – Cantine Due Palme: borsa di studio di 5 mila euro al 1° studente iscritto all’Istituto Valzani che diventerà Enologo.

agraria al valzani borsaAgraria al Valzani: borsa di studio di 5 mila euro al primo studente che diventerà enologoL’intero territorio salentino si prepara a raccogliere la sfida educativa: le iscrizioni al nuovo corso di studi del Valzani sono già aperte ... brindisireport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.