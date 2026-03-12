Tornano le ' Giornate Fai di primavera' | alla scoperta di 8 luoghi magici del Ferrarese

Tornano le Giornate Fai di Primavera, che si svolgeranno il 21 e 22 marzo in Emilia-Romagna. Durante l’evento sarà possibile visitare 53 luoghi tra chiese, palazzi, ville, monasteri, castelli e biblioteche, con aperture straordinarie in diverse località. Oltre alle visite culturali, alcuni laboratori offriranno l’opportunità di scoprire tradizioni artigianali e artistiche della regione.

Porte aperte all’arte e alla bellezza: tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate Fai di Primavera, che in Emilia-Romagna consentiranno di visitare 53 luoghi: chiese, palazzi, ville, monasteri, castelli, biblioteche; ma anche laboratori che tramandano tradizioni artigianali e artistiche. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Alla scoperta delle bellezze del territorio: tornano le giornate Fai di primavera

Tornano le Giornate Fai di Primavera: i luoghi aperti a Spezia e provinciaLa Spezia, 9 marzo 2026 - Torna nel primo week end di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico...

Approfondimenti e contenuti su Tornano le 'Giornate Fai di primavera'...

Temi più discussi: Giornate FAI Primavera 2026; Giornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in 400 città per la 34ª edizione; Il FAI apre 780 luoghi della cultura in tutta Italia per l’inizio della Primavera; Giornate FAI Primavera 2026 - Pisa.

Tornano le giornate Fai di primavera: cosa vedere a Reggio e a GualtieriREGGIO EMILIA – Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano, per la 34ª edizione, le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia. Nella nos ... reggionline.com

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il 21 - 22 Marzo si può visitare lo Sky Campus!Sky Campus Milano apre al pubblico con le Giornate FAI mostrando studi televisivi regie Formula 1 e spazi sostenibili del nuovo quartier generale Sky Italia a ... digital-news.it

#Campania - Giornate FAI di Primavera 2026 in Campania: presentazione a Palazzo d’Avalos #Eventi #Cultura #FAI #GiornateFAI #Napoli #PalazzoDAvalos #Turismo #Arte #Patrimonio #NanoTV - facebook.com facebook

Siamo felici di promuovere le Giornate FAI di Primavera! Il 21 e 22 marzo torna l’evento nazionale del @Fondoambiente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. x.com