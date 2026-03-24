giornate fai di primavera tanti curiosi nei tre musei aperti

Faenza ha risposto con partecipazione alle Giornate Fai di Primavera, confermando l’interesse per il patrimonio culturale locale e il valore della collaborazione tra istituzioni, scuole e volontariato. Nei due giorni di apertura straordinaria, sono stati 721 i visitatori registrati nei tre siti cittadini coinvolti nell’iniziativa: il museo Gatti di via Pompignoli, il museo dedicato a Guerrino Tramonti e il museo Carlo Zauli. Determinante, come sempre, il contributo degli ‘Apprendisti Ciceroni’, studenti chiamati a guidare i visitatori alla scoperta dei luoghi aperti per l’occasione. A Faenza sono stati 69 i ragazzi coinvolti, provenienti da tre istituti cittadini: il liceo Torricelli-Ballardini, l’istituto Strocchi-Persolino e l’istituto Oriani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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