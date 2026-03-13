Tre siti aperti tra bellezze paesaggi e storia | a Messina presentate le giornate Fai di primavera

A Messina sono state presentate le giornate FAI di primavera, con tre siti aperti alla visita tra bellezze, paesaggi e storia. La delegazione locale, costituita ufficialmente ad ottobre 2001, aveva già effettuato una preapertura a marzo dello stesso anno presso la Badiazza. L’evento coinvolge cittadini e appassionati interessati alla scoperta del patrimonio culturale della zona.

Il programma dell'evento, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, è stato illustrato questa mattina al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni “La delegazione di Messina nasce nacque ad ottobre 2001 ma fece una preapertura a marzo 2001 con la Badiazza. Quest’anno coroniamo un sogno: quello di far visitare e fruire il monastero di San Placido. Molti l'hanno visto ma realisticamente non è quello che avete visto. Il restauro è quasi completato, ci stanno regalando le ultime chicche che appunto faranno fruire questo luogo meraviglioso”. Così Nico Pandolfino, capo delegazione di Messina, ha aperto la conferenza stampa di presentazione delle giornate Fai di Primavera, giunte alla sua 34esima edizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Tornano le Giornate Fai di Primavera: in Abruzzo 33 luoghi aperti tra palazzi storici e siti culturaliScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Sabato 21 e domenica...

Tornano le Giornate Fai di Primavera: 780 siti aperti in 400 città(Adnkronos) – Dal palazzo del ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma al Palazzo delle Finanze a Milano passando per il Complesso di San...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tre siti aperti tra bellezze paesaggi e...

Temi più discussi: Giornate FAI di primavera, anche il Maradona tra i siti aperti al pubblico; Giornate Fai di Primavera 2026 in Emilia Romagna: la mappa dei luoghi aperti provincia per provincia; Giornate FAI di Primavera, un weekend alla scoperta del patrimonio culturale italiano; Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026.

Giornate di Primavera del Fai 2026: la mappa dei siti aperti a Genova e in LiguriaSabato 21 e domenica 22 marzo torna l'iniziativa a livello nazionale: informazioni, luoghi aperti al pubblico in via straordinaria e orari ... genovatoday.it

Giornate FAI di primavera, anche il Maradona tra i siti aperti al pubblicoParticolare interesse è stato suscitato dall’annuncio dell’apertura al pubblico dello stadio Maradona, sottolineato anche sui canali social dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: Un luogo simbolo ... rainews.it

Tornano le Giornate Fai di Primavera in Sicilia. A Marsala visita ai Capannoni Nervi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Giornate Fai di Primavera, a Torino apre anche l'ufficio del sindaco. Il 21 e 22 marzo beni usualmente chiusi visitabili a ingresso libero #ANSA x.com